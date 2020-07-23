По итогам сегодняшних торгов доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,013 и сейчас оценивается в BYN 2,7624.
Доллар стал дороже на BYN 0,0003 и теперь стоит BYN 2,3857.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0059 до BYN 3,3613 за сотню.
Вчера доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал.
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Биржа: 23 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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