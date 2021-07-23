По итогам последних на текущей неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, 23 июля белорусский рубль окреп к трем основным валютам. О новых курсах проинформировали на официальном сайте БВФБ.
Евро упал на BYN 0,0065 и теперь оценивается в BYN 2,9597.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0012 и сейчас стоит BYN 2,5136.
Российский рубль потерял BYN 0,0024 – до BYN 3,4096 за 100 российских рублей.
Напомним, что вчера белорусский рубль укрепился к евро и доллару.
Фото: БЕЛТА
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Биржа: 23 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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