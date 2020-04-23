По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дешевле, а российский рубль — дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0383 и теперь стоит BYN 2,6645.
Доллар подешевел на BYN 0,0262 — до BYN 2,4687.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0388 и сейчас оценивается в BYN 3,2848 за сотню.
Вчера евро и доллар подорожали, а курс российского рубля не изменился.
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Биржа: 23 апреля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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