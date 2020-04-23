Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+16 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Биржа: 23 апреля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал

Биржа: 23 апреля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал

По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дешевле, а российский рубль — дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.


Евро стал дешевле на BYN 0,0383 и теперь стоит BYN 2,6645.

Доллар подешевел на BYN 0,0262 — до BYN 2,4687.

А российский рубль подорожал на BYN 0,0388 и сейчас оценивается в BYN 3,2848 за сотню.

Вчера евро и доллар подорожали, а курс российского рубля не изменился.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Германии снижается уровень поддержки карантинных мероприятий
Иран пообещал обстреливать корабли США
В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей
После субботника Могилев станет чище и зеленее
Копипасту не подлежит. Как защитить свои авторские права в соцсетях?
Борьба с коронавирусом — задача всей вертикали власти
Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.
Румас: проект стратегии развития евразийской интеграции — результат сложного компромисса сторон
Гражданин Польши незаконно пересек границу, стремясь попасть к девушке в Гродно
Президент рекомендует обратить внимание на отечественные тест-системы на COVID-19
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Боец из отряда Володьки. В рядах белорусских партизан с врагом сражался 24-летний Гантай Ташниязов из Узбекистана
Как запомнить ПИН-код от карты, стихотворение и параграф из учебника
Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы
К 9 мая благоустроят более 7,6 тысячи мемориальных комплексов
Toyota представила конкурента Nissan Juke
Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19
Более 1,5 тысячи новичков вступили в ряды волонтеров Белорусского Красного Креста с начала эпидемии коронавируса
Умерла автор песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" — о чем говорили Лукашенко и Науседа
Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ