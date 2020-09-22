По итогам очередных торгов курс доллара вырос, а российский рубль и евро подешевели. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подорожал на BYN 0,0072 и сейчас оценивается в BYN 2,5905.
Курс евро снизился на BYN 0,0157 до BYN 3,0398.
Российский рубль потерял BYN 0,0003 и теперь стоит BYN 3,3975 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 22 сентября доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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