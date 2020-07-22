По итогам сегодняшних торгов евро подорожал, а российский рубль и доллар подешевели. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,015 и сейчас оценивается в BYN 2,7494.
Доллар потерял BYN 0,0025 и теперь стоит BYN 2,3854.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0003 до BYN 3,3672 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 22 июля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
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Фото: Александр КУШНЕР