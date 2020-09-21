По итогам первых торгов на этой неделе доллар и евро стали дороже, а российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар вырос на BYN 0,0176 и сейчас оценивается в BYN 2,5833.
Курс евро поднялся на BYN 0,0141 до BYN 3,0555.
Российский рубль потерял BYN 0,0227 и теперь стоит BYN 3,3978 за сотню.
На пятничных торгах доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Биржа: 21 сентября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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