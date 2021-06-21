По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро окрепли к национальной валюте. Российский рубль, напротив, стал дешевле. Новыми курсами поделились на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0104 до BYN 3,0068.
Доллар прибавил BYN 0,0167 и сейчас стоит BYN 2,532.
Российский рубль ослаб на BYN 0,0238 и теперь оценивается в BYN 3,4612 за сотню.
Интересно, что на торгах в пятницу ситуация была абсолютно противоположной: доллар и евро тогда стали дешевле, а российский рубль укрепился.
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Биржа: 21 июня доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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