По итогам очередных торгов на этой неделе евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0016 и сейчас оценивается в BYN 3,0853.
Доллар потерял BYN 0,0118 и теперь стоит BYN 2,5391.
А российский рубль вырос на BYN 0,0024 до BYN 3,4616 за сотню.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 20 января евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович