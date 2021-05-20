По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль окреп к трем основным валютам. Эта информация появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0108, его курс составил BYN 3,065.
Доллар упал на BYN 0,0029 и оценивается в BYN 2,5132.
Российский рубль потерял BYN 0,0012 и теперь стоит BYN 3,4134 за 100 российских рублей.
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Биржа: 20 мая белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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