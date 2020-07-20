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  2. Биржа: 20 июля евро подорожал, российский рубль и доллар подешевели

Биржа: 20 июля евро подорожал, российский рубль и доллар подешевели

По итогам первых на этой неделе торгов евро стал дороже, а доллар и российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


Евро подорожал на BYN 0,015 и теперь оценивается в BYN 2,7469.

Доллар потерял BYN 0,0004 и сейчас стоит BYN 2,399.

А российский рубль подешевел на BYN 0,0089 до BYN 3,3362 за сотню.

На торгах, которыми на БВФБ закрылась прошлая неделя, белорусский рубль укрепился по отношению ко всем трем основным валютам.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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