По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 июля, белорусский рубль окреп к трем основным валютам. О новых курсах проинформировали на официальном сайте БВФБ.
Евро незначительно упал на BYN 0,0002 и теперь оценивается в BYN 2,9873.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0011 и сейчас стоит BYN 2,5348.
Российский рубль потерял BYN 0,0068 – до BYN 3,4034 за 100 российских рублей.
Напомним, что на вчерашних торгах доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
Опубликовано:
891
Биржа: 20 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter