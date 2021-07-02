По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар и евро окрепли к национальной валюте, а российский рубль ослаб. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0071 и сейчас стоит BYN 3,0073.
Доллар вырос на BYN 0,0106 до BYN 2,5426.
Российский рубль потерял BYN 0,019 и теперь оценивается в BYN 3,4546 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
Опубликовано:
2002
Биржа: 2 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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