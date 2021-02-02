По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро вырос на BYN 0,002 до BYN 3,1762.
Доллар прибавил BYN 0,0098 и теперь оценивается в BYN 2,6293.
Российский рубль упал на BYN 0,0023 и сейчас стоит BYN 3,467 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
Опубликовано:
410
Биржа: 2 февраля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter