По итогам очередных торгов на этой неделе доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро ослаб на BYN 0,0033 до BYN 3,0286.
Доллар подорожал на BYN 0,0036 до BYN 2,5564.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0098 и сейчас стоит BYN 3,3512 за сотню.
На торгах 18 ноября ситуация была полной противоположностью сегодняшней: тогда доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
Опубликовано:
1086
Биржа: 19 ноября доллар вырос, евро и российский рубль подешевели
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович