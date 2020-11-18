По итогам очередных торгов на этой неделе доллар стал дешевле, а евро и российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро вырос на BYN 0,0008 до BYN 3,0319.
Доллар ослаб на BYN 0,0031 до BYN 2,5528.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0117 и сейчас стоит BYN 3,361 за сотню.
На вчерашних торгах евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 18 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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