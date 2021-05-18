По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар стал дешевле, а евро и российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0103, его курс составил BYN 3,0695.
Доллар упал на BYN 0,0019 до BYN 2,5161.
Российский рубль укрепился на BYN 0,0048 и теперь оценивается в BYN 3,4151 за 100 российских рублей.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 18 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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