Сегодня состоялись последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. По их итогам доллар и евро ослабли к национальной валюте, а вот российский рубль подорожал. Новые курсы опубликованы на сайте БВФБ.
Евро потерял на BYN 0,0161 до BYN 2,9964.
Доллар упал на BYN 0,0054 и сейчас стоит BYN 2,5153.
Российский рубль окреп на BYN 0,0094 и оценивается в BYN 3,485 за сотню.
Кстати, вчера доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
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Биржа: 18 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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