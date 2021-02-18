По итогам предпоследних торгов на этой неделе доллар и российский рубль стали дороже, а евро – дешевле. Новые курсы появились на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро упал на BYN 0,0044 до BYN 3,1233.
Доллар вырос на BYN 0,0014 и сейчас стоит BYN 2,5916.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0006 и теперь оценивается в BYN 3,5154 за сотню.
Вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
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Биржа: 18 февраля евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
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Фото: РЕЙТЕР