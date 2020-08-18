По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0193 и теперь оценивается в BYN 2,9336.
Доллар укрепился на BYN 0,0094 до BYN 2,4677.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0047 и сейчас стоит BYN 3,3601 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Биржа: 18 августа доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: Александр КУШНЕР