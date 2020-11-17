По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0037 до BYN 3,0311.
Доллар ослаб на BYN 0,0055 до BYN 2,5559.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0205 и сейчас стоит BYN 3,3493 за сотню.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 17 ноября евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК