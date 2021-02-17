По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро упал на BYN 0,0033 до BYN 3,1277.
Доллар вырос на BYN 0,0103 и сейчас стоит BYN 2,5902.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0057 и теперь оценивается в BYN 3,5148 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 17 февраля доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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Фото: РЕЙТЕР