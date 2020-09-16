По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился ко всем трем основным валютам. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подешевел на BYN 0,0194 до BYN 3,0586.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0119 и сейчас оценивается в BYN 2,5781.
Российский рубль потерял BYN 0,0016 и теперь стоит BYN 3,442 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Биржа: 16 сентября белорусский рубль окреп по отношению к трем основным валютам
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ