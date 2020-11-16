По итогам первых торгов на этой неделе доллар стал дешевле, а евро и российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс евро вырос на BYN 0,0029 до BYN 3,0348.
Доллар ослаб на BYN 0,0054 до BYN 2,5614.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0073 и сейчас стоит BYN 3,3288 за сотню.
В пятницу доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Биржа: 16 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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