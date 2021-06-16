По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0089 до BYN 3,0262.
Доллар вырос BYN 0,0088 и сейчас стоит BYN 2,4954.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0053 и теперь оценивается в BYN 3,4673 за сотню.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 16 июня белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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