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  2. Биржа: 16 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Биржа: 16 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар снова стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.


Евро упал на BYN 0,0009 до BYN 3,131.

Доллар стал дешевле на BYN 0,0006 и сейчас стоит BYN 2,5799.

Российский рубль подорожал на BYN 0,0005 и теперь оценивается в BYN 3,5205 за сотню.

Вчера на бирже была такая же картина: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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