По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро стал дороже, а доллар и российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0023 до BYN 3,0744.
Доллар подешевел на BYN 0,0051 и теперь оценивается в BYN 2,5249.
А российский рубль потерял BYN 0,0045 и сейчас стоит BYN 3,4403.
Вчера доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 16 декабря евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович