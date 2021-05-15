По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро стал дороже, а доллар и российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,001 и теперь оценивается в BYN 3,0606.
Доллар упал на BYN 0,0041 – до BYN 2,5215.
Российский рубль потерял BYN 0,008 и сейчас стоит BYN 3,4062 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 15 мая евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
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