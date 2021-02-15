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  2. Биржа: 15 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал

Биржа: 15 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал

По итогам первых на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.


Евро потерял BYN 0,0036 до BYN 3,1319.

Доллар стал дешевле на BYN 0,0081 и сейчас стоит BYN 2,5805.

Российский рубль вырос на BYN 0,0236 и теперь оценивается в BYN 3,52 за сотню.

В пятницу белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Фото: РЕЙТЕР
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