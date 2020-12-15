По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дороже, а российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0003 до BYN 3,0721.
Доллар подорожал на BYN 0,0013 и теперь оценивается в BYN 2,53.
А российский рубль потерял BYN 0,0224 и сейчас стоит BYN 3,4448.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 15 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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