По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и российский рубль стали дороже, а евро – дешевле. Информация о курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар укрепился на BYN 0,001 и сейчас стоит BYN 2,5717.
Евро потерял BYN 0,0114 и теперь оценивается в BYN 3,0185.
Российский рубль вырос на BYN 0,0002 до BYN 3,3302 за сотню.
Вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
Опубликовано:
777
Биржа: 14 октября доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter