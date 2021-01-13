По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0012 и теперь стоит BYN 3,1368.
Доллар упал на BYN 0,0102 до BYN 2,5696.
Российский рубль вырос на BYN 0,0169 и сейчас оценивается в BYN 3,4919 за сотню.
Вчера евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали.
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Биржа: 13 января евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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