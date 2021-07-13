По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро и доллар ослабли к национальной валюте, российский рубль подорожал. Новые курсы появились на сайте БВФБ.
Евро ослаб на BYN 0,0099 и сейчас стоит BYN 3,0422.
Доллар упал на BYN 0,0041 и теперь оценивается в BYN 2,5663.
Российский рубль вырос на BYN 0,0213 – до BYN 3,4669 за сотню.
Вчера евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.
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Биржа: 13 июля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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