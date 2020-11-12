По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс евро вырос на BYN 0,0063 до BYN 3,0247.
Доллар подорожал на BYN 0,0129 до BYN 2,568.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0227 и сейчас стоит BYN 3,3319 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 12 ноября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК