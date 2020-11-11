По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро снова стали дешевле, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс евро опустился на BYN 0,0072 до BYN 3,0184.
Доллар подешевел на BYN 0,0018 до BYN 2,5551.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0053 и сейчас стоит BYN 3,3546 за сотню.
На вчерашних торгах ситуация была такой же: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал .
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Биржа: 11 ноября доллар и евро снова подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович