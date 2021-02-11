По итогам очередных торгов на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро потерял BYN 0,0007 и сейчас стоит BYN 3,1249.
Доллар упал на BYN 0,0035 до BYN 2,5748.
Российский рубль вырос на BYN 0,0017 и теперь оценивается в BYN 3,4929 за сотню.
Вчера белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 11 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР