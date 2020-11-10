По итогам очередных торгов на этой неделе доллар снова стал дешевле. К нему присоединился евро, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс евро опустился на BYN 0,0361 до BYN 3,0256.
Доллар подешевел на BYN 0,0201 до BYN 2,5569.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0051 и сейчас стоит BYN 3,3493 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Биржа: 10 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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