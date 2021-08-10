Биржа: 10 августа белорусский рубль окреп к трем основным валютам

стал дешевле на BYN 0,0138 – до BYN 2,9475.упал на BYN 0,0028 и сейчас стоит BYN 2,5138.потерял BYN 0,0095 и оценивается в BYN 3,4149 за 100 российских рублей.Отметим, что в последний раз белорусский рубль вырос по отношению ко всем трем основным валютам совсем недавно – в пятницу 6 августа. А вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.