По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар и евро ослабли к национальной валюте, а вот российский рубль, напротив, укрепился. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0114 и сейчас стоит BYN 3,0002.
Доллар упал на BYN 0,0004 до BYN 2,532.
Российский рубль окреп на BYN 0,0029 и теперь оценивается в BYN 3,4736 за сотню.
Вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
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Биржа: 1 июля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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