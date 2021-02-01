На первых торгах на этой неделе евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро упал на BYN 0,0056 до BYN 3,1742.
Доллар подешевел на BYN 0,0067 и теперь оценивается в BYN 2,6195.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,0235 и сейчас стоит BYN 3,4693 за сотню.
В пятницу белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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Биржа: 1 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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Фото: РЕЙТЕР