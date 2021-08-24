Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Биричевский: Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Биричевский: Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

По словам главы департамента МИД, если Киев не захочет осуществлять транзит российского газа, Москва обойдется и без него, но разговора об этом пока нет: 

– Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. – Прим. ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину, – сказал Биричевский.

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также выразил готовность сохранить транзит исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы