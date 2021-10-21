BioNTech и Pfizer заявили о высокой эффективности бустерной дозы своей вакцины против коронавируса

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer создала вакцину против коронавирусной инфекции Comirnaty, заявила о высокой эффективности и безопасности бустерной (третьей) дозы препарата, передает ТАСС.
– Pfizer и BioNTech объявили сегодня о первых результатах третьей фазы рандомизированного контролируемого исследования, в котором оценивалась эффективность и безопасность бустерной дозы разработанной ими вакцины против коронавируса объемом 30 мкг более чем у 10 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, – говорится в совместном заявлении компаний.
Вместе с тем сообщается, что в ходе исследований бустерная доза, которую получили граждане, ранее вакцинированные двумя компонентами препарата производства Pfizer-BioNTech, восстанавливала защиту вакцины против коронавируса до высоких уровней, достигнутых после введения второй дозы, и при этом показала относительную эффективность препарата –95,6% –по сравнению с добровольцами, не получившими третью (бустерную) дозу.
В компании добавили, что побочные эффекты после введения препарата в целом соответствовали другим данным о клинической безопасности вакцины.
– Это первые результаты эффективности любого рандомизированного контролируемого испытания бустерной вакцины против коронавируса, – заключили в BioNTech и Pfizer.