BioNTech и Pfizer заявили о высокой эффективности бустерной дозы своей вакцины против коронавируса

– говорится в совместном заявлении компаний.Вместе с тем сообщается, что в ходе исследований бустерная доза, которую получили граждане, ранее вакцинированные двумя компонентами препарата производства Pfizer-BioNTech, восстанавливала защиту вакцины против коронавируса до высоких уровней, достигнутых после введения второй дозы, и при этом показала относительную эффективность препарата –95,6% –по сравнению с добровольцами, не получившими третью (бустерную) дозу.В компании добавили, что побочные эффекты после введения препарата в целом соответствовали другим данным о клинической безопасности вакцины.заключили в BioNTech и Pfizer.