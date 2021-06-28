Специалисты из России и Бангладеш нашли и описали новый вид лягушек, пишет ТАСС.
Их обнаружили в джунглях Бангладеш.
«Новооткрытый вид чесночниц выглядит столь же примечательно, как его родня из рода Leptobrachium: голова относительно тела непропорционально велика, крупные глаза на выкате, радужка глаз – ярко-красная, как у мьянмарского вида L. rakhinense, грацильные вытянутые конечности. Отличается Leptobrachium sylheticum от всех известных родственников ярко-красными пятнышками на нижней челюсти и другими тонкими особенностями морфологии и окраски», – приводит детальное описание вида пресс-служба МГУ им. Ломоносова.
Ученые, используя молекулярно-генетические методы, подтвердили: в геноме этих лягушек есть достаточно отличий, чтобы признать их новым видом.
Уточняется, что всего на сегодняшний день известно 38 видов Leptobrachium. Они обитают в Азии. Интересный факт: большая часть видов тонкоруких чесночниц семейства Megophryidae размножается в быстрых ручьях в горных лесах, а на равнинах их не найти. Поэтому образовалось много видов, распространение которых ограничено отдельными горными вершинами.
Фото: МГУ
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Биологи нашли новый вид лягушек
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