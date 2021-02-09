Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

Темпы распространения COVID-19 могут снижаться в морозную и солнечную погоду, с низкой влажностью и ветром. Об этом пишет РИА Новости.
Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она подчеркнула, что ограничительные меры можно вводить точечно в зависимости от метеоусловий.
Такую гипотезу она выдвинула на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира.
– Из работы следует, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили низкие температуры. Они не учитывали минус 20. Ведь кажется, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный", то это солнце способно убить вирус. Самая плохая погода для нас, но благоприятная для вируса – это когда термометр показывает ниже нуля, слякоть. А более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом, – сказала Баранова.
Биолог рассказала, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса.
– В эту модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна и других ограничительных мерах. Анализировали три погодных фактора: температура, влажность и ветер. Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а в теплой, влажной, безветренной погоде вирус способен жить долго. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2–3 метра и увеличивает риски заражения, – уверена специалист.
Она отметила, что такие теории для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для вируса погодных условий.
– Речь идет о менеджменте на уровне городов и организаций. При благоприятных условиях для распространения вируса можно перевести встречи в Zoom, отправить часть людей по домам. Причем это можно выстраивать в соответствии с прогнозом погоды – люди могут подготовиться, – пояснила биолог.
Фото: БЕЛТА
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Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус
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