Биолог Анна Колентионок: уверена, все можно решить мирным путем

Такое мнение порталу sb.by высказала Анна Колентионок -- биолог онкологического отделения Республиканской молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза РНПЦ ОМР им. Александрова:

– Мне страшно. Почему в нашей мирной Беларуси происходят уличные беспорядки? Мы только пережили несколько экстремальных месяцев, на которые пришлась вспышка COVID-19. И вот новый удар. Посмотрите, сколько пациентов с тяжелыми травмами поступают в больницы после стычек. Медики работают в экстремальных условиях. Уверена, все можно решить мирным способом, без жертв и крови. И вернуть ситуацию, когда мы можем спокойно вечером гулять по улицам нашей страны, когда мы не боимся за родных и друзей.