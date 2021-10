Билли Айлиш станет самым молодым сольным хедлайнером фестиваля Glastonbury

– сказала одна из организаторов мероприятия Эмили Ивис.Выступление артистки запланировано на вечер 24 июня 2022 года. Фестиваль пройдет с 22 по 26 июня. В прошлом году Glastonbury должен был отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей, но шоу отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Би-би-си акцентирует внимание на том, что Айлиш станет первой женщиной-хедлайнером с 2016 года. В 2020 году на фестивале должна была выступить Тейлор Свифт, но выступление не состоялось из-за пандемии COVID-19.Айлиш триумфально дебютировала на Glastonbury в 2019 году. С тех пор она завоевала множество наград Grammy и Brit Award за свой дебютный альбом When We All Fall Asleep Where Do We Go, а недавно заняла лидирующие позиции в чартах со своим вторым студийным альбомом Happier Than Ever, который был представлен в этом году.