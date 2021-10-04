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  2. Билли Айлиш станет самым молодым сольным хедлайнером фестиваля Glastonbury

Билли Айлиш станет самым молодым сольным хедлайнером фестиваля Glastonbury

Популярная исполнительница Билли Айлиш станет самым юным в истории британского музыкального фестиваля Glastonbury сольным хедлайнером, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу организаторов в Twitter. 


– Мы рады сообщить, что замечательная Билли Айлиш будет хедлайнером Pyramid Stage на фестивале Glastonbury в следующем году и станет самым молодым сольным хедлайнером за всю историю его существования, – сказала одна из организаторов мероприятия Эмили Ивис. 

Выступление артистки запланировано на вечер 24 июня 2022 года. Фестиваль пройдет с 22 по 26 июня. В прошлом году Glastonbury должен был отпраздновать свой пятидесятилетний юбилей, но шоу отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Би-би-си акцентирует внимание на том, что Айлиш станет первой женщиной-хедлайнером с 2016 года. В 2020 году на фестивале должна была выступить Тейлор Свифт, но выступление не состоялось из-за пандемии COVID-19. 

Айлиш триумфально дебютировала на Glastonbury в 2019 году. С тех пор она завоевала множество наград Grammy и Brit Award за свой дебютный альбом When We All Fall Asleep Where Do We Go, а недавно заняла лидирующие позиции в чартах со своим вторым студийным альбомом Happier Than Ever, который был представлен в этом году.
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