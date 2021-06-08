Билл Клинтон: штурм Капитолия стал логичным этапом раскола общественного мнения в США

сказал Билл Клинтон в интервью вещательной корпорации ВВС.В январе Билл Клинтон также высказывал свою позицию по этому поводу. Бывший глава США заявлял, что Дональд Трамп и его сторонники накаляли ситуацию с целью отмены результатов выборов. Билл Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США. Штурм унес жизни пяти человек, в том числе одного полицейского.