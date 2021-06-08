Бывший глава США Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа может говорить о радикальном разделении общественного мнения в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
– Их (сторонников Трампа. – Прим. ТАСС) призывали прийти туда. Они сделали это, потому что люди, которых они привыкли слушать, сказали, что все было сфальсифицировано. Меня это ужаснуло, это (штурм Капитолия 6 января. – Прим. ТАСС) стало логичным этапом раскола общественного мнения в США, – сказал Билл Клинтон в интервью вещательной корпорации ВВС.
В январе Билл Клинтон также высказывал свою позицию по этому поводу. Бывший глава США заявлял, что Дональд Трамп и его сторонники накаляли ситуацию с целью отмены результатов выборов. Билл Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США. Штурм унес жизни пяти человек, в том числе одного полицейского.
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Билл Клинтон: штурм Капитолия стал логичным этапом раскола общественного мнения в США
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