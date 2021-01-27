Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году, пишет Lenta.ru.
Гейтс уверен: успешному проведению Олимпиады в 2021 году значительно поспособствует массовая вакцинация от коронавируса. Он также считает, что нужно следить за массовой дистрибуцией дешевых вакцин в течение ближайших месяцев. Сам Гейтс уже получил прививку от COVID-19.
Ранее Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в 2020 году, перенесли на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
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Билл Гейтс назвал условие проведения Олимпийских игр в Токио
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Фото: РЕЙТЕР