Билл Гейтс назвал условие проведения Олимпийских игр в Токио

Гейтс уверен: успешному проведению Олимпиады в 2021 году значительно поспособствует массовая вакцинация от коронавируса. Он также считает, что нужно следить за массовой дистрибуцией дешевых вакцин в течение ближайших месяцев. Сам Гейтс уже получил прививку от COVID-19.Ранее Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в 2020 году, перенесли на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.