Билл Гейтс назвал удручающими теории о его "причастности" к пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии нового коронавируса.





"Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", — заявил Гейтс в интервью CNN.

После вспышки коронавируса в интернете стали циркулировать слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс. Теории заговора утверждают, что Гейтс якобы стремится использовать вакцину для чипирования людей, глобальной слежки за ними и даже уничтожения 15% жителей Земли.

Все просто переворачивается с ног на голову, приводит слова Гейтса РИА Новости. Конспирологи говорят, раз мы делаем деньги, значит, пытаемся убивать людей с помощью вакцин. Миллиардер напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

ФОТО: facebook.com/BillGates

