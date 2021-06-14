Билеты на "Славянский базар" с 14 по 19 июня можно приобрести со скидкой

, - рассказали об условиях акции в дирекции форума искусств.Также там предлагают следить за актуальными новостями предстоящего музыкального праздника на сайте fest-sbv.by и центра культуры "Витебск" - gck.by, а также в официальных сообществах @festivalvitebsk и @gck.vitebsk, в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, чтобы не пропустить другие акции и бонусы.XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля.Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.