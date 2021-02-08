Билеты на поезда в Москву после возобновления ж/д сообщения с Россией пользуются спросом

Билеты на поезда в Москву после возобновления железнодорожного сообщения с РФ пользуются хорошим спросом – об этом свидетельствуют данные сайта Белорусской железной дороги.
Как сообщалось ранее, в соответствии с решением правительства Российской Федерации с 00:00 часов 8 февраля началось поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией. Первым после долгого перерыва из Минска стартует фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2 Минск – Москва формирования Белорусской железной дороги – его отправление от станции Минск-Пассажирский запланировано на 22:10. По состоянию на утро 8 февраля в продаже оставалось 44 места в четырех плацкартных вагонах, 52 места в четырех купейных вагонах и четыре места в вагоне СВ.
Во вторник, 9 февраля, в московском направлении через Минск проследует поезд № 30 Калининград – Москва формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправление со станции Минск-Пассажирский в 00:30. На него белорусским пассажирам доступны 34 места в плацкартном вагоне. 10 февраля на такой же поезд в продаже имеется семь билетов в плацкартном вагоне, а на поезд «Беларусь» – три плацкартных и 52 купейных билета.
Напомним, что пассажиры, следующие в международном сообщении, должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения государственной границы Беларуси (включая дату ее пересечения) методом полимеразной цепной реакции. В медицинском документе также должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата проведения и результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 (на белорусском, или русском, или английском языке). Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
На первоначальном этапе возобновления железнодорожного движения между Беларусью и Россией курсирование поезда «Беларусь» № 2/1 Минск – Москва организовано по четным, а из Москвы по нечетным дням. Фирменному поезду «Янтарь» № 30/29 Калининград – Москва предусмотрена остановка на станции Минск-Пассажирский для посадки/высадки пассажиров. Осуществление проезда данными поездами между белорусской и российской столицами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации. Причем при следовании из Минска билеты на «Беларусь» можно приобрести до станций Смоленск, Вязьма и Москва Белорусская, в обратном направлении продажа проездных документов осуществляется до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский. А на поезд № 30/29 Калининград – Москва реализация проездных документов осуществляется только для проезда в сообщении Минск – Москва и обратно. При этом пассажиры могут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин, Москва Белорусская и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.
Ранее международное железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено 5 апреля 2020 года в связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора.
Фото: БЕЛТА
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Билеты на поезда в Москву после возобновления ж/д сообщения с Россией пользуются спросом
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